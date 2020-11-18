Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 2 - Ziraat Bankkart: 3

Axa Sigorta Efeler Ligi 8. hafta erteleme maçında Ziraat Bankkart Voleybol Takımı'nı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 32 mağlup ayrıldı.
Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: İsmail Yıldırım, Fatih Yayla
Bingöl Solhan Spor: Matheus Krauchuk, Muzaffer Yönet, Ali İhsan Heper (L), Serhat Uzun, Jacopo Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Alper Özdemir, Hakan Polat, Burak Hazırol(L)
Ziraat Bankkart: Martin Atanasov, Wouter Ter Maat, Maarten Van Garderen, Cafer Kırkıt, Bedirhan Bulbul, Halil İbrahim Yücel, Muhammed Ertuğrul, Arslan Eksi, Mustafa Cervatoğlu, Emin Gök, Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Yusuf Eken Setler: 2826, 2225, 2624, 2225, 1510
Süre: 142 dakika (32, 30, 33, 31, 16)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.