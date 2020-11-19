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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşitme engelli anne, çocukları için okuma yazma öğreniyor

İHA

İşitme engelli anne, çocukları için okuma yazma öğreniyor

Bingöl’de işitme engelli 2 çocuk annesi Nursel Ekineker, çocuklarının eğitimi için kendisi gibi işitme engelli olan ve üniversite bitiren kocasını örnek alarak okuma yazma öğrenmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan OkumaYazma Seferberliği kapsamında Bingöl’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitimi Merkezleri, okuma yazma öğrenmek isteyen bireylere hem kurumda hem de evde eğitimleri veriyor. Kentte 9 yıldır kendisi gibi işitme engelli olan Yunus Ekineker (35) ile evli olan 2 çocuk annesi Nursel Ekineker (33), ilkokulda yarım bıraktığı eğitimine çocukları için yeniden başlama kararı aldı. Eşinin üniversite bitirmesinden ilham alan ve çocuklarının eğitimlerine yardımcı olmak isteyen anne Nursel Ekineker, Halk Eğitimi Merkezi’ne kayıt olarak evde eğitim almaya başladı. Eğitiminin ilk kısmını tamamlayan ve yazma da bir sıkıntısı kalmayan anne, okumaya da yeni geçerken, eğitimin ilk kısmını tamamladı. Eğitimin ikinci kısmına geçen anne 6 yaşında birinci sınıf öğrencisi olan çocuğuna da yardım etmeye başladı.

"Okuması yeni başladı, yazması tamam"
Kardeşiyle evli yengesinin sürece başlamasını anlatan Kumriye Ekineker, “Kardeşim işitme engelli. Doğuştan değil tabi bu durum 1 yaşındayken menenjit hastalığı geçirdi ve işitme engelli oldu. İlk zamanlarda eğitimini alamadı ama daha sonra ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimini tamamladı. Daha sonra kamu kurumda çalışmaya başladı ve evlenmek istedi. Bu sırada Nursel ile tanıştı zaten kendisi de işitme engelli. Nursel’de bulunduğu köyde okul olmadığı için eğitimini o dönemlerde alamamış. Evlendiler, şimdi 2 çocukları var. Çocukları okula başladıkları zaman Nursel eğitimin önemini daha iyi anlamaya başladı. Çocuğu ödev yaparken bunun eksikliğini hissetti ve daha büyük üzüntü duymaya başladı. Daha sonra kendisi bize belirtti ve okumak, yazmak istediğini söyledi. 'Eşim gibi birçok şeyi öğrenmek istiyorum' dedi. Onun bunun talebinin üzerine biz de araştırdık halk eğitimi merkezleri bu kursu veriyordu ve kayıt yaptı oraya. Daha sonra halk eğitim eve öğretmen gönderdi, çünkü 2 çocuğu vardı eğitimin evde olması gerekiyordu. Okuması yeni yeni başladı ama yazması neredeyse tamam”dedi.
Yengesi Nursel’in artık çocuğunun ödevlerine yardımcı olduğunu aktaran Ekineker, “Çok mutlu bu durumdan çünkü hikayeler okumaya başladı ve bu mutluluğu yaşıyor. Biz de ailesi olarak ona bu konuda destek oluyoruz. Çocuğun ödevlerine bizler yardımcı oluyorduk ama artık annesi yapıyor. Çocuklarıyla iletişimi daha güzel oldu. Çocuk önceden annem bana destek olamıyordu diyordu şimdi ise annem herşeyi biliyor diyor ve çok mutlu” şeklinde konuştu.

"Mutluluğunu görmek bizleri de mutlu ediyor"
Nursel Ekineker’in okumaya yavaş yavaş başladığını ancak yazma konusunda birinci kademeyi tamamladığını aktaran Halk Eğitimi Merkezi Kurs Hocası Şeyma Savcı, “Sayın Cumhurbaşkanımız talimatlarıyla başlatılan Okuma Seferberliği kapsamında yaygın eğitim kurumlarına bağlı Halk Eğitimi Merkezlerinde özel eğitime ihtiyaç duyulan bireylere evde eğitim veriyoruz. Nursel hanım da kurumumuza başvurdu ve eğitim almak istedi. Evde eğitimlerimize devam ediyoruz. Okuma konusunda henüz sıkıntılarımız var ama yazma konusunda engellerimizi aştık diyebiliriz. Birinci kademeyi tamamladık, ikinci kademeyi de tamamladıktan sonra ilkokul düzeyinde sayılacak. Çocuğunun ödevlerine yardımcı oluyor. Öğrenebilmek, öğretebilmek çok mutlu ediyor onu. Mutluluğunu görmek bizleri de mutlu ediyor”ifadelerini kullandı.

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