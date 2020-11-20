Bingöl'de PKK'nın toprağa gömülü EYP ve mühimmatı ele geçti

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-9 Operasyonu'nda toprağa gömülü el yapımı patlayıcı EYP ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Yıldırım-9 Operasyonu' kapsamında arazi araması gerçekleştirildi. Ormanlık alanda toprağa gömülü 3 bidon içinde EYP ile 8 EYP ateşleme tertibatı, 10 metre kablo, 558 fişek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen EYP ve malzemeler, imha edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-11-20 15:37:59
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