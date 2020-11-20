Bingöl’de yerel gazeteler birleşme kararı aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de yerel gazeteler birleşme kararı aldı

İHA

Bingöl’de yerel gazeteler birleşme kararı aldı

Bingöl'de 9 yerel gazete birleşme kararı aldı.
Kentte günlük yayın yapan 9 gazete, birleşme kararı aldı. Karar doğrultusunda günlük yayın yapan 9 gazetenin artık Çapakçur, Kent Haber ve Sürmanşet Gazeteleri adıyla çıkmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mahmud Arda'da birleşme ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Her geçen gün artan mali yükümlülükler karşısında gazetelerin yaşadığı sıkıntıların aşılamaz düzeye ulaştığına değinen Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mahmud Arda, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar herkesin malumudur. Gerek serbest piyasada çarkların dönmeyişinin olumsuz yansımaları gerekse resmi ilanlardaki düşüş, yerel basını da önemli ölçüde zora soktu. Giderlerin gelir kalemlerinden fazla olması üzerine yapılan istişarede, gazetelerin birleştirilmesi kararı çıkmıştır. Hem maliyetlerin düşürülmesi, hem de içerik kalitesinin arttırılması amacıyla alınan bu kararla birlikte artık 3 gazete olarak yayın hayatına devam edilecektir"dedi.

“Abone ve reklam ile destek olunmalı”
Yerel basının güçlü bir ses olarak hizmetlerini sürdürmesi için kamuoyuna “yerel basını sahiplenin” çağrısında bulunan Arda, “Gazetelere abone olunması ve özellikle iş dünyasının reklamlarla destekte bulunması, hiç şüphesiz yerel basının daha güçlü bir ses olmasına katkıda bulunacaktır. Mali zorluklarını aşmış, güçlü bir ekip kurmuş basın kuruluşlarının kamuoyunca desteklenmesi, ilimize daha güzel hizmetlerin kazandırılmasının yanı sıra sıkıntıların erken çözümü için büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda şehrin tüm dinamiklerinin yerel basını desteklemesini bekliyoruz” diye konuştu.

“Basın ilan kurumu gücümüze güç katacaktır”
Geçtiğimi ay itibariyle Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak Bingöl’de şubesi açılan Basın İlan Kurumu’nun (BİK) yerel basına önemli bir güç katacağını düşündüklerini ifade eden Arda," Artık hiç bir kamu kurum ya da kuruluşu resmi ilan ve reklamını yayınlamamazlık edemeyecek. Bu anlamda Basın İlan Kurumu’nun ciddi bir kazanım olacağı inancını taşımaktayız. Ayrıca kurumun varlığı, yerel basının daha tertipli ve düzenli bir yayıncılık esasını benimsemesine de vesile olacaktır. Bu anlamda Bİ Genel Müdürü Rıdvan Duran ve Diyarbakır Bölge Müdürü Osman Başeğmez’a ilgi ve destekleri için teşekkür ediyoruz”diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl'de PKK'nın toprağa gömülü EYP ve mühimmatı ele geçti
YEREL HABERLER Bingöl'de PKK'nın toprağa gömülü EYP ve mühimmatı ele ...
Bingöl’de EYP ve mühimmat ele geçirilerek imha edildi
YEREL HABERLER Bingöl’de EYP ve mühimmat ele geçirilerek imha edildi
Bingöl’de kar yağışı
YEREL HABERLER Bingöl’de kar yağışı
Bingöl´de sağlık çalışanı, koronavirüse yenildi 
YEREL HABERLER Bingöl´de sağlık çalışanı, koronavirüse yenildi 
Bingöl’de tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Bingöl’de tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu
İşitme engelli anne, çocukları için okuma yazma öğreniyor
YEREL HABERLER İşitme engelli anne, çocukları için okuma yazma ...
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 2 - Ziraat Bankkart: 3
YEREL HABERLER Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 2 - Ziraat Bankkart: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X