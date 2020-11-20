Bingöl’de 3.2 büyüklüğünde deprem oldu

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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Bingöl Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyü olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Saat 16.24’te meydana gelen depremin yerin 16 kilometre derinliğinde olduğu aktarıldı.

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