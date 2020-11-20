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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de kar nedeniyle araçlar yol kaldı

İHA

Bingöl’de kar nedeniyle araçlar yol kaldı

Bingöl’ün yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Bingöl ve çevre illerde kar yağışı etkisini gösterdi. Kentin yüksek kesimlerine yağan kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan ve yazlık lastiklerle yola çıkan sürücüler yolda kaldı.
Bingöl’ün Sancak Beldesi ile Kiğı ilçesi arasındaki Hasbağlar köyü yolunda etkili olan kar nedeniyle yaklaşık 10 araçta yolda kaldı, bir araç ise yol kenarına savruldu. Karayolları ekipleri yolda çalışma yaptıktan sonra araçlar il merkezine doğru yeniden yola çıktı.
Yine etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle BingölElazığ Karayolu üzerinde sis etkili oldu, görüş mesafesi sıfıra kadar düştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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