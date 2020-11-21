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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de sokaklar Covid-19 tedbirleriyle sakinledi

İHA

Bingöl’de sokaklar Covid-19 tedbirleriyle sakinledi

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Koronavirüs (Covid19) tedbirlerinin uygulanmasıyla birlikte sokaklar neredeyse boş kaldı, işletmeler paket servisine başladı.
İçişleri Bakanlığı’nca Covid19 ile mücadelede yeni tedbirler dün akşam saat 20.00 itibariyle yürürlüğe girdi.Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Covid19 tedbirleri kapsamında bugün Kafe, lokanta, kuaför ve çay ocağı gibi işletmeler sabah 10.00’da işyerini açtı. Lokantaların paket servisine başladığı kentte, sokaklardaki kalabalıkta ortan kalktı.
Bingöl’de uzun yıllardır döner işletmecisi olan Cüneyt Bürkük," Dün akşamdan itibaren işletmemizde paket servisine geçtik vaka artışlarından dolayı. Yeni tedbirler alındı. İnşallah en kısa zamanda bu vakalar düşer, biter. Normal işlerimize geri döneriz. Temennimiz budur” dedi.
Vaka sayılarının düşmesi için bu tedbirlerin alındığını alındığını aktaran işletmecilerden Remzi Koçakelçi ise," İşyerimizde paket servis olarak devam etmek zorunda kaldık. Vaka sayılarının düşmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız tabi ki. Alınan tedbirlerinin de en üst düzeyde olması lazım. Maskeye, mesafeye ve hijyene dikkat edersek bu süreci hep birlikte aşabiliriz” şeklinde konuştu.
Kuaförünü bu sabah saat 10.00’da açan Tuncay Balat da “ Herkes kurallara uysun. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmemiz lazım. Normalde sabah 7 gibi iş yerimizi açıyorduk. Şimdi 10.00’da açıyoruz illa ki arada bir fark var. Bizi etkiler ama akşam 20.00’de kapanması iyi bir şey. İnşallah kısa zamanda bu biter herkes rahata eder”ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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