Üniversite öğrencileri, başlattıkları kampanya ile çocukları sevindirdi

Bingöllü 2 üniversite öğrencisi sosyal medya üzerinden yaptıkları çalışma ile 180 çocuğu sevindirdi.

Farklı üniversitelerde öğrenim gören Rojbiya Karasu ile Elif Hazar isimli iki arkadaş, kentte belirledikleri ilk ve orta öğretim öğrencileri için sosyal medya platformları üzerinden kampanya başlattı. Bir ay süren kampanya sonrası 30 bin 532 TL değerinde giysi, kırtasiye, oyuncak, ayakkabı, eğitim ve çeşitli malzemeler toplayan gönüllü öğrenciler, belirledikleri çocuklara ve ailelere ulaştırdı.

Yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren öğrencilerden Rojbiya Karasu, “Bingöl'de il geneli, ilçeler ve ücra köylerde nerede yardıma muhtaç bir çocuk varsa büyük bir araştırma sonrasında onlara ulaştık.180'er adet bot, mont,eldiven, çorap ve maskeyi her çocuk için ayrı ayrı hediye paketleri yapıp teslim ettik. Çantası olmayan 15 çocuğumuza okul çantası verdik. Çocuklarımızın hediyelerini evlerine bıraktığımız zaman, 15 aileye de nakdi destekte bulunduk ve 6 aileye gıda paketi verdik. Bunların yanında köy okullarımızın kütüphanelerine 150 tane kitap hediye ettik. Sosyal medyadan başlattığımız bu projeyi bir ayın sonunda 30 Bin 532 TL harcama ile sonlandırdık” dedi.

Temel amaçlarının çocukları sevindirmek olduğunu belirten Elif Hazar ise, ihtiyaç sahibi aileler ile yardım eden bağışçılarımız arasında manevi bir bağ kurmayı başardıklarını kaydetti.

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