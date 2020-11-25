Köpeği öldüren korucu görevden uzaklaştırıldı

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Bingöl Valiliği, komşusunun köpeğini görev silahıyla öldüren güvenlik korucusunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Merkez İlçe Ilıcalar Beldesinde 21.11.2020 tarihinde meydana gelen olayda komşusunun köpeğini görev silahıyla öldüren Güvenlik Koruyucusu hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Adli ve İdari işlem başlatılmış olup silahına el konularak görevinden uzaklaştırılmıştır” denildi.

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