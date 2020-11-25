Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)-BİNGÖL merkeze bağlı Ilıcalar beldesinde komşusunun köpeğini öldüren güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ilıcalar beldesinde komşusunun köpeğini görev silahıyla öldüren güvenlik korucusu hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldığı kaydedilerek, silahına el koyulup, görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-11-25 16:29:51
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