Bingöl Yedisu Regülatörü ve Sulaması projesi

Bingöl Yedisu Regülatörü ve Sulaması İnşaatı kapsamında maliyeti 8,5 milyon lira olan boru malzeme alımı 1. kısım işine ait sözleşme imzalandı.

DSİ 9.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada:" Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde yapımı devam eden Bingöl Yedisu Regülatörü ve Sulaması İnşaatı kapsamında sulama şebekesi için ihtiyaç duyulan sulama borusu malzemelerinin teminine ait Bingöl Yedisu Sulaması HDPE boru malzeme alımı 1. Kısım işine ait maliyeti 8,5 milyon lira olacak işin sözleşmesi, bölge müdürümüz Mahmut Dündar ile yüklenici firma arasında imzalandı.Yedisu İlçe Merkezi Perisuyu Vadisi’nin en geniş yerinde kurulmuş olup, İlçeye bağlı köyler genellikle bu vadinin içinde yer almaktadır. Ortalama yüksekliği 1500 metredir. Yedisu Ovasındaki arazi verimli ve her çeşit tarıma elverişlidir. Toprağı kumlu ve suludur. Bilhassa bu bölgede fasulye, mısır, elma, armut, ceviz ve hububat bol miktarda yetiştirilebilmektedir. Yedisu Regülatörü ve Sulaması kapsamında 8 bin 730 dekar tarıma elverişli arazinin cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanması temin edilecektir. İş kapsamında çeşitli çap ve basınç dayanımına sahip 29.963 metre HDPE sulama borusu alımı yapılacaktır. Söz konusu boru alımları 2020 yılı sonuna kadar temin edilerek, yaklaşık 32.000.000 TL ‘ye mal olacak bu sulama şebekesi inşaatının 2021 yılında tamamlanarak hizmete alınması planlanmaktadır. Bingöl ilimize, Yedisu İlçemize ve çiftçilerimize hayırlı olsun ve bol bereket getirsin"denildi.

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