Bingöl’de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Camiler açık mı, cuma namazı kılınacak mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl polisinin yaptığı çalışmada 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, aranma kaydı bulunan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. tespit edildi. Hakkında arama kaydı olan şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.