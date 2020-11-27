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Bingöl’de teröristlerin kullandığı sığınak ve malzemeler imha edildi

İHA

Bingöl’de teröristlerin kullandığı sığınak ve malzemeler imha edildi

Bingöl’de bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Yıldırım9 Operasyonu kapsamında tespit edilen bir sığınak ile toprağa gömülü halde bulunan malzemeler imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde,Genç İlçesi kırsalında bölücü terör örgütüne ait mühimmat ve malzeme olduğu duyumunun alınması üzerine, 26 Kasım 2020 tarihinde icra edilen Yıldırım 9 operasyonu kapsamında yapılan arazi aramasında 2 ayrı noktada meşelik, sık ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette 4 adet mavi jelikan bidon içerisinde muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Diğer 1 noktada yapılan arazi aramasında ise meşelik, sık ormanlık alan içerisinde BTÖ tarafından daha önceki dönemlerde kullanıldığı değerlendirilen eski sığınakta tuzaklanmış bir şekilde 1 adet Mod 44 tipi el bombası, 1 adet pil bloğu tespit edilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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