Bingöl'de teröristlerin tuzakladığı sığınak kullanılamaz hale getirildi

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'de, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin el bombasıyla tuzakladığı tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-9 Operasyonu' kapsamında Genç ilçesi kırsalında arama yapıldı. Operasyon bölgesinde arama yapan güvenlik güçleri, PKK'lı teröristler tarafından kullanılan ve el bombasıyla tuzaklanmış sığınak tespit etti. El bombasının imha edilmesinin ardından teröristlerin kullandığı sığınak kullanılamaz hale getirildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL
2020-11-27 12:37:42
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.