Bingöl'de teröristlerin tuzakladığı sığınak kullanılamaz hale getirildi

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'de, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin el bombasıyla tuzakladığı tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-9 Operasyonu' kapsamında Genç ilçesi kırsalında arama yapıldı. Operasyon bölgesinde arama yapan güvenlik güçleri, PKK'lı teröristler tarafından kullanılan ve el bombasıyla tuzaklanmış sığınak tespit etti. El bombasının imha edilmesinin ardından teröristlerin kullandığı sığınak kullanılamaz hale getirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL

2020-11-27 12:37:42



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