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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelini unutup, tesadüfen başladığı sporda şimdi antrenör oldu

İHA

Engelini unutup, tesadüfen başladığı sporda şimdi antrenör oldu

Dört yıl önce başladığı okçuluk sporunda önemli bir başarı kazandıktan sonra antrenör olarak devam eden fiziksel engelli Bahattin Tüz, sporcu yetiştirmeye başladı.
Bingöl’de yaşayan ve 2 yaşında geçirdiği yüksek ateş nedeniyle belden aşağısı felç kalan 3 çocuk babası Bahattin Tüz, bundan 4 yıl önce arkadaşını okçuluğa kayıt yaptırmaya götürdüğü sırada antrenörün önermesi üzerine kendisi de bu spora başladı. 4 yıldır kullandığı koltuk değneklerine aldırış etmeden bir çok başarı elde eden Tüz, şimdi de antrenörlük yaparak yeni sporcular yetiştiriyor.
2017 yılında Türkiye Okçuluk Federasyonun düzenlediği yarışmalarda Türkiye 4’ncüsü olan Tüz, daha sonra antrenörünün tayinin çıkmasının ardından boşluk oluşmaması için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün salonunda eğitim vermeye başladı. Başta engelli olmak üzere birçok küçük yaştaki çocuğa okçuluk eğitimi veren Tüz, eline yayı aldığında imkansız diye bir şey olmadığını öğrendiğini aktardı.
2 yaşındaki geçirdiği yüksek ateş sonucu felç olduğunu anımsatan Tüz, "Koltuk değnekleri ile hayatıma devam ediyorum. 2016 yılında tesadüfen okçuluk ile tanıştım. Bir arkadaşım okçuluk yapmak istiyordu ve 'bana yardımcı olabilir misin' dedi. Biz de okçuluk hocası ile görüştük. Sonra hoca bana 'bu sporu sen neden yapmıyorsun' deyince, ben de 'niye yapmıyorum' dedim kendi kendime. Hikayem bu şekilde başladı. Elime yayı ilk aldığımda aslında imkansız diye bir şey olmadığını öğrendim. 2016 yılında aktif olarak okçuluk sporuna başladım. 2 yıl kadar aktif sporculuk yaptım, yarışmalara katıldım. Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonunun düzenlediği yarışmada Türkiye 4’üncülüğüne kadar yükseldim. Ardından okçuluk antrenörümüzün tayinin çıkmasıyla burası boş kaldı. Benim de belgem vardı sporculuk hayatımı sürdürürken ve daha sonra antrenörlük olarak 2018 yılında başlamış oldum" şeklinde konuştu.

"Bir engelli olarak, engelli sporcularımın olması beni çok sevindiriyor"
Engelli sporcuları kazanmak için çalıştığını söyleyen Tüz, "Birçok sporcu yetiştiriyorum. Bunun yanında engelli sporcularım da var. Dezavantajlı gruplara yönelik daha çok efor harcıyorum. Bir engelli olarak, engelli sporcularımın olması beni çok sevindiriyor. Her yıl bir engelli sporcu buraya kazandırırsam çok mutlu olacağım. Ben şu mesajı vermek istiyorum, herkes bu sporu yapabilir. Engelli kardeşlerimi mutlaka buraya bekliyorum. Yakın zamanda en az 20 engelli sporcuyu bu salonda görmek hayalim. Olmayacak diye bir şey yok. Mutlaka gelsinler. Bu sporu yapsınlar hayata katılsınlar, eğlensinler” şeklinde konuştu.

Miraç Gültekin: "Bahattin Hoca bize okçuluğu sevdirdi"
Okçuluk eğitimi alan ve kas rahatsızlığı bulunan Muhammet Miraç Gültekin ise sporu Bahattin hocası sayesinde sevdiğini söyleyerek, "Türkiye çapında yarışmalara katılacağız Allah’ın izniyle. Bahattin hocama da çok teşekkür ederim. Bizlere çok yardım etti. Okçuluğu öğretti, okçuluğu sevdirdi bize. O engelleri aştı ben de aşacağım Allah’ın izniyle” ifadelerini kullandı.
Diğer bir sporcu Ahmet Yıldırım ise, "Bu spora Bahattin hocamız sayesinde devamlı geliyoruz, güzel de bir spor. Hocamız sayesinde bu spora olan ilgimiz daha çok arttı. Bizi yarışmalara götürdü, her zaman destek oldu. Kendisi engelleri aştı, bizim için çabalıyor. Kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu.

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