Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 - Halkbank: 3

Axa Sigorta Efeler Ligi 18. hafta karşılaşmasında Halkbank'ı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 30 mağlup ayrıldı.
Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: Gürhan Gül, Ahmet Oğuzhan Ünal
Bingöl Solhan Spor: Matheus Krauchuk, Muzaffer Yönet, Ali İhsan Heper (L), Koray Sahin, Jacopo Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Yiğit Onaylı, Yusuf Erdem, Hakan Polat, Pavel Kuklinski, Burak Hazırol (L)
Halkbank: Aslan Ekşi, Volkan Done (L), Fatih Eren Uğur, Caner Ergül (L), Brett Walsh, Faik Samet Güneş, Murat Karakaya, Alexander Berger, Oğuzhan Karasu, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Fernando Hernandez, Efe Bayram
Setler: 1525, 2325, 1625
Süre: 86 dakika (25, 33, 28)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.