Bingöl’de maske takmayanlara 24 bin TL ceza kesildi

Bingöl’de Covid19 denetimlerinde maske takmayanlara toplamda 24 bin 300 TL idari para cezası kesildi.
Bingöl Valiliği koordinesinde Koronavirüs (Covid19) ile mücadelede alınan tedbirlerin denetimleri sürüyor.Bu kapsamda 2629 Kasım tarihleri arasında bin 82 personelle kent genelinde işyerleri, toplu taşıma, pazar ve maske denetimi yapıldı. Denetimlerde bin 145 toplu taşıma, 4 AVM, 6 pazar yeri denetlenirken, maske zorunluluğuna uymayanlara 24 bin 300 TL idari para cezası kesildi.
Denetimlerin periyodik olarak devam edeceği aktarıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.