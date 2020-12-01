Bingöl’de sokağa çıkma kısıtlaması

Bingöl’de Covid19 tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde vatandaşlar kurallara uyarak evlerine çekildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Covid19'la mücadele kapsamında bugünden itibaren hafta içi başlatılan 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyudu.Kent merkezinin en yoğun olduğu Genç ve İnönü Caddeleri ile Çapakçur Köprüsü de sessizliğe büründü.Güvenlik güçlerince de cadde ve kavşak noktalarında kontrol yapıldı.

Kısıtlama kapsamında valilik koordinesinde güvenlik güçlerinin sürekli denetimler yapacağı aktarıldı.

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