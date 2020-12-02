Bingöl’de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 07.25 sıralarında merkez üstü Karlıova ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
En yakın yerleşim yerinin Taşlıçay köyü olduğu deprem ilçe ve kent merkezinden hissedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.