Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 1 - Altekma: 3

Axa Sigorta Efeler Ligi 9. hafta erteleme maçında Altekma Voleybol Takımı'nı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 31 mağlup ayrıldı.
Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Okumuş
Bingöl Solhan Spor: Matheus Krauchuk, Muzaffer Yönet, Ali İhsan Heper (L), Jacopo Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Hakan Polat, Kuklinski Pavel, Burak Hazırol (L)
Altekma: Kaan Gürbüz, Berkant Mit, Hüseyin Sahin, Arda Bostan, Ahmet Tümer, Mehmet Özbek, Cansın Çınar, Hamit Yüksel Mandıracı, Maksim Buculjevic, Oğuzhan Tarakçı, Hugo Hamacher, Emir Pınar, Yunus Emre Tayaz
Setler: 2125, 2523, 2125, 2225
Süre: 151 dakika (27, 32, 28, 64)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.