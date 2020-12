Vali Kadir Ekinci, “Yerel yönetimler vatandaşa hizmetin en önemli halkalarıdır”

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, “Yerel yönetimler vatandaşa hizmetin en önemli halkalarıdır. Bu anlamda İl Genel Meclisi ve Belediyeler, şehrin en ücra köşesinde yaşayan vatandaşlarımızın elidir, koludur, her an ulaşabileceği temsilcileridir” dedi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, İl Genel Meclisi'nin 2020 yılı Aralık toplantısına katılarak meclis üyeleriyle bir araya geldi.Meclis Toplantı Salonuna gelişinde Vali Ekinci’yi İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Basatemur, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül ve genel meclis üyeleri karşıladı.

İl Genel Meclisinin 2020 yılı Aralık ayı toplantısında meclis üyeleri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ekinci, “İlimize yapılan hizmetlerde emeği geçen siz değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Yerel yönetimler vatandaşa hizmetin en önemli halkalarıdır. Bu anlamda İl Genel Meclisi ve belediyeler, şehrin en ücra köşesinde yaşayan vatandaşlarımızın elidir, koludur, her an ulaşabileceği temsilcileridir. Bizler vatandaş memnuniyetini merkeze alan bir anlayışla bir işten diğerine koşmalıyız. Daima ve yorulmaksızın vatandaşın yanında olmalı, devletimizin bütün imkanlarını onlar için seferber etmeliyiz. İhtiyaçları tespit etmek ve önem sırasına göre yerine getirmek durumundayız. 2020 yılı içindeki gayretli çalışmalarınız için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

