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Hayata ok ve yayla tutunuyor

DHA

Hayata ok ve yayla tutunuyor


Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'de yaşayan, bedensel engelli Bahattin Tüz (40), 4 yıl önce başladığı okçulukta Türkiye 4'üncüsü oldu. Kendisi gibi engelli bireyleri de spora kazandırmayı amaçlayan Tüz, "Elime yayı ilk aldığımda aslında imkansız diye bir şey olmadığını öğrendim. Engelli arkadaşlarımız lütfen gelsinler. Bu sporu yapsınlar, hayata katılsınlar, eğlensinler" dedi. 
Bingöl´de yaşayan ve 2 yaşında geçirdiği yüksek ateş sonrası belden aşağısı felç kalan 3 çocuk babası Bahattin Tüz, 4 yıl önce tesadüf eseri karşılaştığı okçuluk antrenörünün tavsiyesiyle bu spora başladı. Koltuk değnekleriyle birçok başarı elde eden Tüz, 2 yıl önce Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun düzenlediği yarışmada Türkiye 4'üncüsü oldu. Bingöl'deki okçuluk antrenörünün tayininin çıkması üzerine Tüz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenörlük yapmaya başladı. 
'İMKANSIZ DİYE BİR ŞEY OLMADIĞINI ÖĞRENDİM'
Koltuk değnekleri ile hayatına devam ettiğini belirten Tüz, "Okçulukla tesadüfen tanıştım. Bir arkadaşım okçuluk yapmak istiyordu. Okçuluk hocası ile görüştük. Sonra hoca bana 'Bu sporu sen neden yapmıyorsun' deyince, ben de 'Niye yapmıyorum?' düşündüm. Hikayem bu şekilde başladı. Elime yayı ilk aldığımda aslında imkansız diye bir şey olmadığını öğrendim. 2016 yılında aktif olarak okçuluk sporuna başladım. 2 yıl kadar aktif sporculuk yaptım, yarışmalara katıldım. Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu'nun düzenlediği yarışmada Türkiye 4'üncülüğüne kadar yükseldim. Ardından okçuluk antrenörümüzün tayinin çıkmasıyla burası boş kaldı. Benim de belgem vardı. Daha sonra antrenör olarak 2018 yılında başlamış oldum" dedi.'HAYATA KATILSINLAR' Engelli sporcuları kazanmak için çalıştığını söyleyen Tüz, "Bu kazandığımız sporcuları düzenlenen yarışmalara götürüp, orada yarıştırmak gibi bir hayalimiz var. Engelli arkadaşlarımız lütfen gelip bu sporu yapsınlar. Hayata katılsınlar, eğlensinler" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-12-03 09:54:13

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