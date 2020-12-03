Bingöl’de hasadı yapılan lavanta, çay ve yağ olarak işlenecek

Bingöl’de yüzde 100 hibeyle dikilen lavantanın hasadı yapılırken, çay ve yağ olarak işleneceği belirtildi.

Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yüzde 100 hibeli olarak 1,5 dekar alana demostrasyon amaçlı lavanta ekimi yapıldı. Ekimin ardından hasadı yapılan 500 adet lavantanın üretici tarafından çay ve yağ olarak işleneceği aktarıldı.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren İl Müdürü İbrahim Börü, “ Yüzde 100 hibeli olarak 1.5 dekar alanda demostrasyon amaçlı desteklenen lavanta bahçesinin ilk hasat işlemleri üretici tarafından yapılmıştır. Lavanta fidelerinden alınan hasat sonucunda üretici bir kısmını kurutup lavanta çayı olarak, bir kısmını ise lavanta yağı olarak işleyeceğini belirtti.Demostrasyon amaçlı kurulan lavanta bahçesinden elde edile ürünler, kozmetik, parfüm sanayisi ve diğer endüstri kollarında kullanılıp üreticiye ek gelir kaynağı sağlamaktadır. Lavanta fidelerinin bakım ve işleme masraflarının az olması, kıraç arazilerin değerlendirilmesi üreticilere büyük kolaylık sağlamaktadır. Merkez İlçesinde ilk defa demostrayon amaçlı lavanta bahçesi kurulumu farkındalık oluşturdu ve Ekim ayı itibari ile sekiz dönümlük alanda da üretici tarafından dikimleri yapıldı. Bu çalışma vatandaşlarımıza büyük anlamda ekonomik destek sağlayacak” dedi.

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