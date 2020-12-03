Bingöl’de bir ayda aranan 137 şüpheli yakalandı

Bingöl polisi, geçtiğimiz ay hakkında 3 yıldan 15 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da aralarında olduğu 137 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, geçtiğimiz ay kapsamlı çalışma yaptı. Polisin aranan şahıslar üzerine yaptığı çalışmada Cebir Tehdit Veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan B.B., Kasten Yaralama Neticesinde Ölüme Neden Olma suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. ile haklarında 3 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası ve 19 bin 300 TL para cezası bulunan toplamda 137 şüpheli yakaladı. Yakalanan şahıslar hakkında gerekle yasal işlemler yapılarak adliyeye sevk edildi.

Öteyandan kayıp olarak aranan 7 kişinin de bulunarak yakınlarına teslim edildiği bildirildi.

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