Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ve Yedisu ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 sığınak içerisinde mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Genç ve Yedisu ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Eğitimli köpeğin de kullandığı arazi aramatarama faaliyetinde ormanlık alanda teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınakta, toprağa gömülü mühimmat, çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar, malzemelerle birlikte imha edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-12-04 15:36:16
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