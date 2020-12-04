Bingöl’de 24 köyün çeşmesi yenilendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de 24 köyün çeşmesi yenilendi

İHA

Bingöl’de 24 köyün çeşmesi yenilendi

Bingöl'de Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 24 köyün çeşmesi yenilendi.
Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğü'nün sahada çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Bu kapsamda 24 köydeki çeşme yenilendi.Çalışma kapsamında ihtiyacı olan köylerde de yeni çeşmelerin yapılacağı aktarıldı.
İl Müdürü İbrahim Börü yaptığı açıklamada: “Bingöl Orman İşletme Müdürlüğümüzce, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 24 köyde 24 adet köy çeşmesi yapımı tamamlanmıştır. Amacımız yıkılmış ve harabe durumda olan köy çeşmelerinin yenilenmesi, proje kapsamında ihtiyacı olan köylere yeni çeşmelerin yapılmasıdır”dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
YEREL HABERLER Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak ...
Bingöl’de teröristlere ait iki sığınak imha edildi
YEREL HABERLER Bingöl’de teröristlere ait iki sığınak imha edildi
Bingöl’deki öğrencilerden, “Okulumuzu, arkadaşlarımızı çok özledik” mesajı
YEREL HABERLER Bingöl’deki öğrencilerden, “Okulumuzu, ...
Bingöl’de bir ayda aranan 137 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bingöl’de bir ayda aranan 137 şüpheli yakalandı
Bingöl’de sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı
YEREL HABERLER Bingöl’de sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı
Bingöl’de hasadı yapılan lavanta, çay ve yağ olarak işlenecek
YEREL HABERLER Bingöl’de hasadı yapılan lavanta, çay ve yağ olarak ...
Hayata ok ve yayla tutunuyor
YEREL HABERLER Hayata ok ve yayla tutunuyor
Vali Kadir Ekinci, “Yerel yönetimler vatandaşa hizmetin en önemli halkalarıdır”
YEREL HABERLER Vali Kadir Ekinci, “Yerel yönetimler vatandaşa ...
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 1 - Altekma: 3
YEREL HABERLER Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 1 - Altekma: 3
Bingöl’de 3.4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Bingöl’de 3.4 büyüklüğünde deprem

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X