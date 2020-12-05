İmam koronavirüsten yaşamını yitirdi

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde imamlık yapan Salih Olğun (421), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde cami imamı olarak görev yapan 4 çocuk babası Salih Olğun, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Olğun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2020-12-05 16:58:30



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