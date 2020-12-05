Bingöl'de, PKK'lı teröristlerin 2 odalı sığınağı imha edildi

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Adaklı ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK´ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 2 odalı sığınak, içindeki malzemelerle imha edildi.
İl jandarma Komutanlığı ve Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nca terör örgütü PKK´ya yönelik düzenlenen operasyonda ormanlık bölgede, çalılık alana gizlenmiş 2 odalı sığınak tespit edildi. Sığınak içinde yapılan aramada teröristlere ait mühimmat, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak içindeki malzemelerle birlikte imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-12-05 20:41:39
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