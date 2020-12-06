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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvanları koruma polisi kısıtlamada sokak hayvanları için görevde

İHA

Hayvanları koruma polisi kısıtlamada sokak hayvanları için görevde

Bingöl Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında çeşitli noktalara mama bırakarak kedi ve köpekleri besledi.
Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde Cuma akşam saat 21.00'de başlayıp Pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında Bingöl’de cadde ve sokaklar boş kalırken, sokak hayvanları unutulmadı. Kısıtlama nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kentin çeşitli noktalarına kedi ve köpekler için mama bıraktı. Kedi ve köpeklere mama bırakan ekipler, onlarla ilgilenmeyi de ihmal etmedi.
Bingöl’de yaklaşık 3 ay önce birimin kurulduğunu ve hayvanlara yönelik işlenen suçlarla mücadele ettiklerini aktaran Komiser Yardımcısı Yusuf Özcan, ”Kuruluş amacımız, sokak hayvanlarımıza, dilsiz dostlarımıza karşı işlenen suçlar. Vatandaşlarımızın sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmaları konusundaki gerekli çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizde Covid19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları başlamış bulunmakta. Sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında hafta içi ve hafta sonu olmak üzere belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı var. Bu yasak zarfında biz sokak hayvanlarımızın, dilsiz dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli çalışmaları yapmış bulunmaktayız” dedi.
Park ve sokaklara mama bıraktıklarını dile getiren Özcan, “Biz, Bingöl’ün çeşitli yerlerinde parklarda, sokaklarda, sokak aralarında sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu yerlerde çeşitli bölgelere mamalar bıraktık. Bu mamalar onların ihtiyaçlarını görmesi için. Bu kapsamdaki çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecektir. Hafta içi ve hafta sonu bu çalışmalara devam ediyoruz” diye konuştu.
Kapı önlerinde mama bırakmak isteyen vatandaşların kısıtlamadan muaf olduklarını da anımsatan Özcan, “Vatandaşlarımız bu kısıtlamalara rağmen hayvanları evlerinin, kapılarının önlerinde besleyebilir. Kısıtlamadan bu şekilde muaf sayılıyorlar. Onlar da bizlere yardımcı olursa seviniriz. Vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendiriyoruz ve gerekli çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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