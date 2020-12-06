Bingöl'de 8 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'de 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanarak, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 'konutta veya eklentilerinde yağma' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin bulunduğu yer tespit edildi. JASAT ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan kişi, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2020-12-06 10:12:49



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