Bingöl’de 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bingöl’de Jandarma timleri hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak tutuklanmasını sağladı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada:“ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde ‘Konutta veya Eklentilerinde Yağma’ suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, merkez ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi(JASAT) unsurlarınca icra edilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevine konulmuştur” denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.