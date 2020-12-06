Bingöl’de 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Bingöl’de Jandarma timleri hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak tutuklanmasını sağladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada:“ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde ‘Konutta veya Eklentilerinde Yağma’ suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, merkez ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi(JASAT) unsurlarınca icra edilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevine konulmuştur” denildi.

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