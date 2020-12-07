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Bingöl'de kısıtlamayı ihlal edenlere 88 bin 200 TL ceza

DHA

Bingöl'de kısıtlamayı ihlal edenlere 88 bin 200 TL ceza


Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 28 kişiye, toplam 88 bin 200 TL para cezası uygulandı. 
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında 4-7 Aralık tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 28 kişiye adli ve idari işlem yapıldığı belirtilerek, toplamda 88 bin 200 TL para cezası uygulandığı ifade edildi.  DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-12-07 15:11:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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