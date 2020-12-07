Bingöl'de kısıtlamayı ihlal edenlere 88 bin 200 TL ceza

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 28 kişiye, toplam 88 bin 200 TL para cezası uygulandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında 4-7 Aralık tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 28 kişiye adli ve idari işlem yapıldığı belirtilerek, toplamda 88 bin 200 TL para cezası uygulandığı ifade edildi. DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2020-12-07 15:11:43



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