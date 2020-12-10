Bingöl -Elazığ karayolunda sis etkili oluyor

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BingölElazığ karayolunda sis etkili olurken görüş mesafesi ye yer 10 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Bingöl Elazığ karayolunda etkili oluyor. BingölElazığ’ın Karakoçan ilçesi arsasında 20’inci kilometre Kuruçay mevkiinde etkili olan sis görüş mesafesini ye yer 10 metreye kadar düşürdü.

Dün kar yağan kentte sis ayrıca ormanlık alanlarda görsel şölen sunuyor.

Meteoroloji de sürücüleri sis ve buzlanmaya karşı uyardı.

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