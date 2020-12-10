Atını kaçırarak işkence edenlerin dövdüğü çiftçinin gözünü kaybetme riski var



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde çiftçi Emrullah Çeliker (28)

atını kaçırıp, işkence eden 8 kişi tarafından darbedildi. Bir gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Çeliker tedaviye alınırken, saldırganlar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan çiftçi Emrullah Çeliker'in atı, bir süre önce kaçırıldı. Çeliker, her yerde aradığı atını, 4 Aralık günü, boş arazide bir grup tarafından işkence edilirken buldu. Gruba tepi gösteren Çeliker, yaşları 17 ile 25 arasında değişen 8 kişi tarafından darbedildi. Olayı görenler tarafından kurtarılan Çeliker, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sağ gözünde görme kaybı meydana gelen Çeliker, ameliyat edildi. Çeliker'in şikayeti üzerine gözaltına 8 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

'ÇOK FAZLA YARA ALMIŞTI'

Atını bulduğunda vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak darbeleri gördüğünü belirten Çeliker, "Çok fazla yara almıştı. Gençlere yaptıklarının yanlış bir şey olduğunu söyledim. Bana, 'Seni de döveriz, hayvanı da döveriz' dediler. Sonra bana saldırdılar. Bir ara öleceğimi düşündüm. Eğer etraftakiler beni grubun elinden almasaydı ölmüş olacaktım. Vücudumun birçok yerinden darbe aldım. Doktorlar gözümü kaybedebileceğimi söylediler. İlk ameliyatımı oldum. Doktorlar 2-3 ameliyat daha olacağımı söyledi. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum. Kendilerinden şikayetçiyim" dedi.

'YETİŞMESELER KARDEŞİM ÖLECEKTİ'

Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Çeliker'in ablası Fatma Çeliker de kurtarılması kardeşinin öleceğini ifade ederek, "Hayvanlara işkence eden, kardeşimin de bir gözünü kaybetmesine sebep olan bu kişilerin cezalandırılmasını istiyoruz. Umarım adalet yerini bulur" diye konuştu.

Öte yandan, veterinerde yaralarının bakımı yapılan at, ahırında sahibinin geleceği günü bekliyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2020-12-10 13:20:59



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