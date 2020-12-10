Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve malzeme ele geçti

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen Yıldırım-9 Operasyonu'nda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Genç ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen Yıldırım-9 Operasyonu'nda, yapılan arazi arama ve tarama faaliyetlerinde PKK´lı teröristlere ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi. Ormanlık alanda toprağa gömülü 2 bidon içerisinde 117 mermi, 1 keskin nişancı gizleme ağı, 50 metre kablo, 8 pil, 1 çadır ve muhtelif yaşam malzemesi bulundu. Mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2020-12-10 14:04:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.