Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve malzeme ele geçti

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen Yıldırım-9 Operasyonu'nda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Genç ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen Yıldırım-9 Operasyonu'nda, yapılan arazi arama ve tarama faaliyetlerinde PKK´lı teröristlere ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi. Ormanlık alanda toprağa gömülü 2 bidon içerisinde 117 mermi, 1 keskin nişancı gizleme ağı, 50 metre kablo, 8 pil, 1 çadır ve muhtelif yaşam malzemesi bulundu. Mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-12-10 14:04:03
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