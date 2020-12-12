Bingöl’de sokağa çıkma kısıtlaması

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de süren sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, polislerde kent merkezinde denetimler gerçekleştiriyor.

Koronavirüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında dün akşam saat 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek ikinci olan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de vatandaşlar kısıtlamaya uyuyor. Şehirde hafta sonunun başlamasıyla sadece tedarik zincirinde çalışan vatandaşlar iş yerlerine gitmek için sokağa çıktı. Şuana kadar kentte vatandaşların kısıtlamayı ihlal etmediği belirtildi.

Öteyandan, güvenlik güçlerinin kısıtlama ile ilgili düzenli olarak uygulamalar yaptığı aktarıldı.

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