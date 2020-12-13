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Sıfır aldığı otomobil “ayıplı mal” çıktı, hukuk mücadelesi başlattı

İHA

Sıfır aldığı otomobil “ayıplı mal” çıktı, hukuk mücadelesi başlattı

Bingöl’de bir kişi, birikimiyle sıfır aldığı otomobilin bilirkişinin raporunda “ayıplı mal” denmesine rağmen değiştirilmemesi üzerine firmayı mahkemeye verdi.
35 yaşındaki Sertaç Kaya, 2017 yılında birikimiyle annesinin engelli raporuyla ÖTV indiriminden yararlanarak sıfır otomobil aldı. İddiaya göre Kaya’nın aldığı aracın hız sınırı 120’ye gelip aşmaya başladığında kilitlenip birden fazla fonksiyonun devre dışı kaldığı ortaya çıktı. Firmadan aracın değişimini isteyen ancak olumlu sonuç alamayan Kaya, şirketi mahkemeye verdi. 1’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Kaya’ya bilirkişi, aracın turbo sistemi ve yakıt enjektöründe problem olduğunu, sorunun üreticiden kaynaklanarak “ayıplı mal” olduğunu raporla sundu. Mahkeme, 1 yılın ardından araçta parça değişimine karar verdi. Bunun üzerine Kaya, durumu istinaf mahkemesine taşıdı.
7 yıllık memur maaşından birikim yaparak aracı aldığını aktaran Sertaç Kaya, ”Bütün birikimimi bir hayal kurdum ve araç aldım. Arabayı aldığım günden beri arızalı çıktı. Her arıza verişinde hayati tehlike atlattım. Her servise gittiğimde firma arabanın bozuk olmadığını iddia etti. Bu konuda mağdur oldum. Defalarca annemi hastaneye götürdüğümde araba arıza verdi. Ya ambulans çağırmak zorunda kaldım ya da özel ticari araç tutmak zorunda kaldım. Beni korkutan aracımın 120 gibi hız sınırındayken aracımın kilitlenmesi, direksiyonun, hava yastığının, frenin devre dışı kalması. Bu konuda defalarca servis yetkilileriyle görüşmeme rağmen aracın hata kodu vermediğini söylediler. Ve her gidişimde 600700 lira para alıp yağı, suyu değiştirip geri gönderdiler. Her servisten çıkışımda da 15 kilometre yol gelmeden arabam tekrar istop etti. Yolda kaldım, mağdur oldum” dedi.
Bilirkişinin raporda hatanın üreticiden kaynaklandığını bildirmesine rağmen mahkemede kendi lehine bir karar çıkmadığını ve durumu bir üst mahkemeye taşıdığını söyleyen Kaya, “Mahkemeye verdim. Bilirkişinin arabanın üretici kaynaklı olduğu, ayıplı mal olduğu, sıkıntının üretimden kaynaklı olduğunu bildirmesine rağmen mahkemeyi üst mahkemeye taşımak zorunda kaldım. Sadece kendim için değil mağdur olan diğer insanlar için de bu çözümün bulunmasını istiyorum. Arabaya bindiğim zaman hep ecel terleri döküyorum. Sadece benim canım değil trafikte bütün herkesin canı önemli” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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