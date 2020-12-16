Bingöl'de polise yangın eğitimi

Bingöl’ün Genç ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından polislere yangın eğitimi verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ve personele yönelik yangın ile yangına müdahale şekilleri, acil durumlarda bina tahliyesiyle kurtarmaya yönelik eğitim verildi. İlçe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin teorik ve pratik eğitimlerde yangın tüpüne ve yangına müdahale şekilleri gösterildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tatbikat gereği binada mahsur kalan bir polis memuru kurtarıldı. Eğitim kapsamında, LPG ve doğalgaz sızıntılarında yapılması gerekenler ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile ilgili bilgiler de aktarıldı.

Periyodik olarak ilçede ki kurumlarda ve eğitim kurumlarında doğal afetlerle mücadele konularında çeşitli eğitimler verildiklerini belirten İtfaiye Müdürü Yüksel Barlas," Belirli zamanlarda düzenlediğimiz eğitimlerle, olası yangın ve doğal afetlerde yapılması gerekenler hakkında etraflıca bilgi veriyoruz. Yangın eğitimleri ve tatbikatları önemsiyoruz, bu kapsamda halkımızı ne kadar bilgilendirirsek yaşanabilecek bir olumsuzluk karşısında can ve mal kaybının da o kadar minimize etmiş oluruz” dedi.

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