Bingöl'de kumar oynarken yakalanan 33 kişiye para cezası

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de son bir haftada gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinde kumar oynarken yakalanan 33 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında son bir haftada yaptıkları denetimlerde, 33 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Bu kişilere kumar oynamaktan ve koronavirüs tedbirlerine aykırı davranmaktan para cezası uygulanırken, denetimlerde 218 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2020-12-16 16:58:17



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