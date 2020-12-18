Bingöl'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Yıldırım-9' operasyonunda, toprağa gömülü bidonlar içinde mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.
Genç ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Yıldırım-9' operasyonunda yapılan arazi arama ve tarama faaliyetinde, teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ormanlık alanda toprağa gömülü 2 bidon içerisinde 7 fişek, 2 el yapımı patlayıcı için kullanılan elektronik devre kartı, 50 metre kablo ve yaşam malzemesi bulundu.
Mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-12-18 15:04:49
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