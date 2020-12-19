Pandemide işçi sayısını 20'den 60'a çıkardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide işçi sayısını 20'den 60'a çıkardı

DHA

Pandemide işçi sayısını 20'den 60'a çıkardı


Aziz ÖNAL/ BİNGÖL (DHA)BİNGÖL'de tekstil sektöründe uzun yıllar çalıştıktan sonra 6 ay önce KOSGEB ve İŞKUR'dan aldığı destekle tekstil atölyesi kuran Hatice Anşin (52), pandemi sürecinde koruyucu tulum üretimine başladı. Anşin, ürettiği tuluma yurt dışından da talep gelince, 20 olan işçi sayısını 60'a çıkardı.
Bingöl'de uzun yıllar tekstil sektöründe çalışan 4 çocuk annesi Hatice Anşin, kendi işini kurmaya karar verdi. Anşin, KOSGEB ve İŞKUR'dan aldığı destekle 6 ay önce bir tekstil atölyesi kurdu. 20 işçiyle sektöre giren Anşin, koronavirüs salgınıyla beraber, koruyucu tulum üretimine de başladı. Yurt dışından talebin gelmesiyle ihracata da başlayan Anşin, siparişleri yetiştirmekte zorlanınca işçi sayısını 60'a çıkardı. 
'TULUM TALEPLERİNE YETİŞEMİYORUZ'
Ürettiği koruyucu özellikli tek kullanımlık tulum taleplerine yetişemediklerini ifade eden Anşin, "İş yerini açtıktan sonra salgın arttığı için, cerrahi tulum üretimi üzerine yoğunlaştık. Şu anda personellerimizle beraber durmaksızın çalışıyoruz. Bu süreç sağlık personelleri için daha zor bir süreç olduğundan tulum üretimi yapıyoruz ve kısıtlamaların olmasına rağmen hafta sonları dahi üretime devam ediyoruz. Üretimlerimiz gece mesaileri ile devam ediyor. Aynı zamanda ürünlerimiz yurt dışına gideceği için sürekli yükleme yapıyoruz. Bu süreçte personel sayımızı da yükselttik. Bu şekilde devam ediyoruz. Sağlık konusu ile ilgili bütün insanlar çaba gösteriyor. Şu anda küçük esnaf da zor zamanlar geçiriyor. Bizim bu süreçte bu üretimi yapmamız büyük başarı. Covid19 salgınının da bir an önce bitmesini istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-12-19 08:20:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl’de pandemiyle birlikte balık tüketimi arttı, kısıtlama öncesi yoğunluk yaşandı
YEREL HABERLER Bingöl’de pandemiyle birlikte balık tüketimi arttı, ...
Bingöl'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Bingöl’de bölücü terör örgütüne ait malzemeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl’de bölücü terör örgütüne ait malzemeler ele ...
Yamaç paraşütüyle 1900 metrede koronavirüs uyarısı
YEREL HABERLER Yamaç paraşütüyle 1900 metrede koronavirüs uyarısı
Bingöl'de suda mahsur kalan 6 kişilik aile kurtarıldı
YEREL HABERLER Bingöl'de suda mahsur kalan 6 kişilik aile kurtarıldı
Su yükseldi 6 kişi adacıkta mahsur kaldı, ekipler kurtardı
YEREL HABERLER Su yükseldi 6 kişi adacıkta mahsur kaldı, ekipler ...
Bingöl Valisi, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Bingöl Valisi, muhtarlarla bir araya geldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X