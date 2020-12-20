Hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanlarını besledi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde hayvan sever bir kişi, sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklara mama bırakarak hayvanları besledi.

Karlıova ilçesinde yaşayan Engin Değirmenci (32), Covid19 nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanları için evden çıktı. Değirmenci, Bingöl Belediyesi’nin gönderdiği mamaları sokak sokak gezerek, kedi ve köpekler için birçok noktaya bıraktı.

Pandemi nedeniyle her yerin kapalı olduğunu, o yüzden sokak hayvanlarının beslenmesinde sorun olduğunu aktaran Değirmenci, “Bugün sokaklardayım sokak hayvanlarıyla beraberim. Malum pandemiden dolayı bütün her yer kapalı o yüzden sokak hayvanları beslenme problemi yaşıyor. Ben de sokaklardayım. Sağolsun Bingöl Belediyesi mamalar gönderdi. Karlıova’nın birçok mahalle ve sokaklarına mamalarını bıraktım. Sokak hayvanları hem ülkemizde hem de dünyada kanayan bir yara. İnsanlarımızın bu konuda biraz daha duyarlı ve merhametli olmasını rica ediyorum. Onların ihtiyacını gidermek, bir kap su vermek kimsede bir eksiklik oluşturmaz. Onlara biraz daha merhametli ve sağduyulu davranalım” dedi.

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