Bingöl'de jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitimi

Karantinadan kaçmak için yaptığı 'pes' dedirtti

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aziz ÖNAL/ GENÇ (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde jandarma trafik ekipleri, EBA ve Zoom uygulamaları üzerinden öğrencilere trafik eğitimi semineri verdi.

Pandemi sürecinde eğitim ve öğretimin uzaktan yapılması nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, 'Trafik dedektifleri' projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile çalışma gerçekleştirdi. EBA ve Zoom uygulamaları üzerinden jandarma sorumluluk alanında bulunan kırsal mahallerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilere uzaktan trafik eğitim semineri verildi. İlk etapta 47 öğrenciye verilen seminerde, trafik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim seminerini başarı ile tamamlayan öğrencilere 'Trafik dedektifleri' kartları dağıtıldı.

DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Genç Aziz Önal

2020-12-20 16:19:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.