Hediye Karavanı Bingöl’de

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hediye Karavanı Bingöl’de

İHA

Hediye Karavanı Bingöl’de

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle hazırlanan ‘Hediye Karavanı’ tırının 4'ncü durağı Bingöl oldu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon iş birliğinde hayata geçirilen ‘Hediye kervanı’ projesi ile pandemi sürecinde evde kalan çocukların aileleri ile evlerinde oynayabilecekleri parmak taş, dokuz taş, mangala, dama, seksek ve boyama setlerinden oluşan oyunlar hazırlandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 14 şehri dolaşacak olan ‘Hediye Kervanı’ Malatya, Elazığ ve Tunceli’nin ardından Bingöl’e ulaştı.
Bingöl Sevgi Evleri önünde düzenlenen törende pandemi nedeniyle temsili olarak 3 çocuğa hediye verilirken, yaklaşık 500 hediye de belirlenen çocuklara ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edildi. Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Fatih Kaya ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat geleneksel seksek oyununu oynadı. Tırın yarın Muş’ta olacağı öğrenildi.
Törende konuşan Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salim İsot, “Federasyonumuz 10 yıldır geleneksel oyunları çocuklarımıza oynatırken, 5 senedir de oyun karavanı yolda projemizle çocuklarla buluşuyoruz. Fakat bu seneki pandemi koşullarından dolayı çocuklarımızla bir araya gelip oyunlar oynayamadığımız için projemizi hafif bir değişiklikle hediye karavanı yollarda projesine çevirdik. Temsilen birkaç çocuğumuza oyunlarımızı, oyuncaklarımızı takdim edip sonrasında valilik koordinesinde diğer hediyeleri çocuklarımızla buluşturacağız” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ise, “Pandemi döneminde çok iyi düşünülmüş çok önemli bir atılım. Federasyonumuza ve emeği geçen herkese candan teşekkür ediyoruz. Tabi ki bu kervan sadece oyuncak malzemesi taşımıyor. Aslında içinde sevgiyi, saygıyı girişimciliği, hayal gücünü, problem çözme becerisini ve sosyalleşmeyi taşıyor. Biz çocuklarımıza ulaşıp, yarınımızın, aydınlık geleceğimizin mimarlarını bu süreç içinde evde teknoloji tutsaklığından kurtarıp sosyalleşmelerinde katkı sunmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Hediye karavanı ekibine teşekkür eden Vali Yardımcısı Fatih Kaya da etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl’de kar yağışı kazalara neden oldu
YEREL HABERLER Bingöl’de kar yağışı kazalara neden oldu
Bingöl’de kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Bingöl’de kar yağışı etkili oldu
Bingöl’de kısıtlamaya uymayan 71 kişiye 223 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Bingöl’de kısıtlamaya uymayan 71 kişiye 223 bin TL ...
Erzincan'daki cinayetin şüphelisi Bingöl'de yakalandı
YEREL HABERLER Erzincan'daki cinayetin şüphelisi Bingöl'de yakalandı
Bingöl'de jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitimi
YEREL HABERLER Bingöl'de jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik ...
Torbayla araziye bırakılan köpek ve 8 yavrusuna sahip çıktılar
YEREL HABERLER Torbayla araziye bırakılan köpek ve 8 yavrusuna sahip ...
Hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanlarını besledi
YEREL HABERLER Hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanlarını besledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X