Jandarmanın en büyük yardımcısı "Keskin burunlar" suç ve suçluya göz açtırmıyor Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 18 dedektör köpek, timlerin en yakın dostu olurken, bu yıl düzenlenen operasyonlarda 100 kilogram patlayıcı ile 6,5 ton esrar ve yaklaşık 10 milyon hint keneviri ele geçirilmesinde büyük rol oynadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmanın en büyük yardımcısı "Keskin burunlar" suç ve suçluya göz açtırmıyor Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 18 dedektör köpek, timlerin en yakın dostu olurken, bu yıl düzenlenen operasyonlarda 100 kilogram patlayıcı ile 6,5 ton esrar ve yaklaşık 10 milyon hint keneviri ele geçirilmesinde büyük rol oynadı

İHA

Jandarmanın en büyük yardımcısı "Keskin burunlar" suç ve suçluya göz açtırmıyor Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 18 dedektör köpek, timlerin en yakın dostu olurken, bu yıl düzenlenen operasyonlarda 100 kilogram patlayıcı ile 6,5 ton esrar ve yaklaşık 10 milyon hint keneviri ele geçirilmesinde büyük rol oynadı

Bingöl'de jandarma timleri ile birlikte görev yapan uyuşturucudan, patlayıcıya kadar her alanda eğitimli olan 18 köpek, bu yıl katıldığı bin 210 operasyonla 100 kilogram patlayıcı ile 6,5 ton esrar ve yaklaşık 10 milyon kök hint kenevirinin ele geçirilmesinde etkin rol oynayarak kolluk kuvvetlerine yardımcı oldu.
İl Jandarma Komutanlığı'nda görevlendirilen 7 branştaki 18 köpek , her gün eğitim alanında olası operasyonlara için hassas bir şekilde eğitim yapıyor. Komutanlık bünyesinde bulunan 18 köpek mayın,bomba arama, iz takip ve uyuşturucu madde tespit edilmesi için sahada jandarma timlerine yardımcı oluyor. Başta terör ve uyuşturucuyla mücadele de görev alan köpekler sayesinde jandarma timleri suç ve suçlulara göz açtırmıyor.
İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi'ndeki (METİ) dedektör köpekler de düzenli olarak eğitim ve tatbikata katılıyor. Tatbikatlarda da patlayıcı maddenin bulunmasında ve imha edilmesinde dedektör köpeklerin rolü de daha rahat gözlemleniyor.

Terör ve uyuşturucu da etkin mücadele
Bingöl'de görev yapan 18 köpeğin sadece 2020 yılında bin 210 operasyona katıldığı öğrenildi. İHA Muhabirinin aldığı bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı köpeklerin katıldığı bin 210 operasyonda bu yıl şuana kadar 6 ton 500 kilogram esrar , yaklaşık 10 milyon kök kenevir bitkisi ile 620 kilogram tütün ele geçirilmesinde etkin rol oynadı. Mayın ve patlayıcı köpeklerinin yine bu yıl içinde terörle mücadele kapsamında 716 operasyonda 7 ayrı noktada 100 kilogram El Yapımı Patlayıcı Madde ile terör örgütü militanlarının kullandığı sığınak ile EYP için hazırlanan 100 adet mutfak tüpü ele geçirilmesine katkı sağladı. Erzak tespit köpeklerinin de 66 operasyona katılarak terör örgütüne ait 9 sığınak ve bol miktardaki muhtelif yaşam malzemesi tespit ettiği öğrenildi.

Ölen dedektör köpek "Vana'ya" vefa
Öte yandan geçtiğimiz aylarda 11 yaşındaki keskin burun köpek Vana öldü. Her zaman vefalı olan jandarma, komutanlık içinde Vana için bir mezar yaptırdı. Vana’nın toplamda 2 bin faaliyete katıldığı ve bu faaliyetlerde 11 ton 500 kilogram uyuşturucu madde ile 14 milyon kök hint keneviri ele geçirilmesine katkı sağladığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hediye Karavanı Bingöl’de
YEREL HABERLER Hediye Karavanı Bingöl’de
Bingöl’de kar yağışı kazalara neden oldu
YEREL HABERLER Bingöl’de kar yağışı kazalara neden oldu
Bingöl’de kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Bingöl’de kar yağışı etkili oldu
Bingöl’de kısıtlamaya uymayan 71 kişiye 223 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Bingöl’de kısıtlamaya uymayan 71 kişiye 223 bin TL ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X