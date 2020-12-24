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Bingöl’de demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı

İHA

Bingöl’de demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı

Bingöl’de kafası demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Selahaddini Eyyubi Mahallesi'nde bulunan üniversitenin bahçe duvarının demir parmaklıklarına köpek sıkıştı. Köpeğin sıkıştığını fark edenler , durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. İtfaiye ekipleri bölgeye giderek parmaklıklara kafası sıkışan köpeği, demirleri keserek kurtardı.
Yaralanmadan kurtarılan ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen köpek, doğal ortamına bırakıldı.

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