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Lokanta işletmecisi, çalışanlarının işsiz kalmaması için vardiya sistemine geçti

DHA

Lokanta işletmecisi, çalışanlarının işsiz kalmaması için vardiya sistemine geçti


Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de lokanta işletmeciliği yapan İsmail Karaaslan, koronavirüs tedbirleri kapsamında masalarını kapattığı iş yerinde, yevmiye ile çalışan 10 personelinin işsiz kalmaması için ücretlerde değişime gitmeden vardiya sistemine geçti. Karaaslan, uyguladığı sistemin diğer esnaflara da örnek olmasını diledi.
Bingöl'de lokanta işletmecisi İsmail Karaaslan, işlettiği et lokantasında koronavirüs tedbirleri kapsamında müşteri alamadıkları için işlerinde düşüş yaşadı. Gel-al ve paket servisiyle hizmet vermeye devam eden Karaaslan, lokantada çalışan 10 personeli işsiz kalmasın diye vardiya sistemine geçti. Dönüşümlü olarak çalışmaya başlayan personelin, ücretlerinde de bir değişim olmadı. Aynı zamanda makine mühendisi olan ve müzisyenlik de yapan Karaaslan, personelin işsiz kalmaması için böyle bir yola başvurduğunu belirterek, "Dış serviste çıkardığımız ürünlerin sayısı arttı ancak müşteri ağırlayamadığımız için ekonomik katkısı bayağı düşmüş durumda. Kendi çapımızda önlem almak amaçlı işlerimiz düşmesine rağmen hiçbir personelimizi işten çıkarmadık. Bu süreçte ben bile evimi geçindirmekte zorlanırken asgari ücretle evini geçindirmeye çalışan personelin durumu daha da zordur" dedi.
'İŞTEN ÇIKMALARI BENİ VİCDANEN HUZURSUZ EDERDİ'
Personelin işten çıkarılmasının kendisini vicdanen huzursuz edeceğini ifade eden Karaaslan, "Vardiya sistemiyle evlerine bir parça da olsa ekmek götürmelerine vesile olmak bizi bu işe daha da bağlı kıldı. Evli olanlar, bekar olanlar ve öğrenci olanlar var. 2 grup halinde birer gün arayla 10 personelimizi çalıştırmaya devam ediyoruz. Bazen mecbur kalıp bu süreçte mekanlarını kapatmak zorunda kalan, elemanlarını işten çıkarmak zorunda kalan esnaflarımız var. Onlara da bir örnek olsun istiyoruz. Normal zamanda elemanlarıyla iyi paralar kazanan esnafımızın, zor zamanlarda da elemanlarla beraber ne kazanırlarsa bölüşerek paylaşmalarını arzu ediyoruz. İşletmemizde yaptığımız sistemin de esnaflarımıza örnek olmasını istiyoruz. Bu süreçte başka projeler de yapmaya başladık. Önümüzdeki günlerde bütün esnaf olarak iş yerlerimizin olduğu muhiti temizleme kararı aldık. Hafta sonu kısıtlamasında insanların sokaklarda olmadığı zamanlarda çevremizi temiz tutmak ve farkındalık oluşturmak için temizlik çalışması yapacağız. Bir paketten ne çıkar demeyin, birçok insan bu sektörden evine ekmek götürüyor. İstediğiniz bir paket servisi çok şeyler kazandırabilir. Gücümüz yettiği kadar vatandaşların esnafa, esnafın bu süreçte vatandaşa yardımcı olması gerekiyor. Umarım halkımız bu süreçte gerekli duyarlılığı gösterir" diye konuştu.
'EVE EKMEK GÖTÜRMEYE DEVAM EDİYORUZ'
İşletme şefi Osman Kaya ise vardiya sistemi sayesinde eve ekmek götürmeye devam ettiklerini belirterek, "Patronumuz iyi niyetinden, esnafa örnek bir davranış olsun diye bütün çalışanları vardiya sistemi ile çalıştırarak işsiz kalmalarını önledi. Her arkadaşımız haftada en az 2-3 gün burada çalışarak bu süreçte evlerine ekmek götürebiliyor" dedi.
Yaklaşık 35 yıl lokanta sektöründe ustalık yaptığını dile getiren 55 yaşındaki Turhan Aslandağ da, "Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden buraya çalışmaya geldim. Bu süreç bizi çok etkiledi. Kuzey Irak'ta, Suudi Arabistan'da işletmelerde ustalık yaptım. Patronumuz bu süreçte bizi işten çıkarmadı. Bütün esnaflar birbirine destek olup elemanlarını işten çıkarmasalar daha iyi olur" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-12-25 10:03:27

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