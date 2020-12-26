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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hesarek beyaza büründü, kayaklı koşu sporcuları eğitime başladı

İHA

Hesarek beyaza büründü, kayaklı koşu sporcuları eğitime başladı

Bingöl’ün ve bölgenin önemli kayak merkezleri arasında yer alan 2 bin 500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezi beyaza büründü, kayaklı koşu sporcularının antrenmanları başladı.
Kent merkezine 34 kilometre mesafedeki Dikme köyü bölgesinde bulunan 2 bin 500 rakımlı, bin 600 metre pist uzunluğuna, 70 yatak kapasiteli otele, teleski ve telesiyeje sahip bölgenin önemli kış turizmi tesislerinden biri olan Hesarek Kayak Merkezi, son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kayak merkezinde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı. Her yıl neredeyse 100 binin üzerinde misafir ağırlayan kayak merkezi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kayaklı koşu alanındaki sporcularında antrenman yapmasına da fırsat sunuyor.
Türkiye Kayak Federasyonu Faaliyet Programında yer alan birinci etap kayak yarışmalarına hazırlanan öğrenciler, antrenörler eşliğinde haftanın belirli günlerinde 8 ve 9 Ocak'ta Erzurum'da yapılması planlanan etap yarışları için antrenmanlarına başladı.
Kar yağışının ardından kayaklı koşu alanındaki 18 öğrenciyle antrenmanlara başladıklarını belirten antrenör Yasin Kızılırmak, hedeflerinin Türkiye şampiyonası olduğunu belirtti. Kızılırmak, "Kar yağmasıyla birlikte 18 sporcumuzla antrenmanlarımıza başladık. Bulunduğumuz yer Bingöl Hesarek Kayak Merkezi. Burada pandemi kurallarına göre antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Kayak Federasyonu Faaliyet Programında yer alan birinci etap kayak yarışmalarına hazırlanıyoruz. Daha sonra Türkiye şampiyonası ve oradan da milli takım yarışmalarına katılmak istiyoruz. Alt yaş kategorileriyle antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Biz, sayının çoğalmasını ve kayaklı koşunun daha yaygın hale gelmesini amaçlıyoruz" dedi.
Kendi akranlarına çağrıda bulunan 16 yaşındaki sporcu Helin Bakan ise "Hedefim ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Buradan kendi yaş gruplarıma sesleniyorum, onlar da kayak yapmalı ve zamanını bu şekilde değerlendirmeliler" diye konuştu.
Bingöl’e madalya kazandırmak isteyen Veysel Vurgun da "Bingöl Kayaklı Koşu sporcusuyum. Hesarek Kayak Merkezi'ne kar yağmasıyla antrenmanlarımıza hocalarımız eşliğinde başladık. Hedefimiz ilimiz ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. İlk hedefimiz ise ilimize Türkiye şampiyonasında madalya getirmek" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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