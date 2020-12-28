Bingöl’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl jandarma tarafından 3 adrese yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Karlıova ilçesi kırsalında bulunan 3 adet adreste uzun namlulu silah, tabanca, bu silahlara ait çok miktarda mühimmat bulunduğu yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda adli makamlardan alınan arama kararı neticesinde, 3 adet adrese operasyon icra edilmiştir. Operasyon icra edilen adreslerde yapılan aramalar neticesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

Evlerde yapılan aramalarda 1 adet 9 mm çapında Star marka ruhsatsız tabanca, 1 adet Star marka tabanca şarjörü, 6 adet 9 mm çapında Star marka tabanca fişeği, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 95 adet 7,62 mm çapında Kaleşnikof piyade tüfeğe ait fişek, 45 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 25 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, 4 adet tabanca şarjörü, 1 adet kuru sıkı tabanca, 28 adet kuru sıkı tabancaya ait fişek, 1 adet hücum yeleği, 1 adet Bila marka ruhsatsız av tüfeği, 30 adet Bila marka ruhsatsız av tüfeğine ait fişek, 1 adet Berke Arms marka av tüfeği, 27 adet av tüfeği fişekliği ve 1 adet muşta ele geçirildiği bildirildi.

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