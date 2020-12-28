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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöllülerden 2020 yılı yorumu: "Bizi yaktı"

İHA

Bingöllülerden 2020 yılı yorumu: "Bizi yaktı"

2020 yılının geride kalmasına birkaç gün kala değerlendirmelerde bulunan Bingöllü vatandaşlar, “Analarımız öldü, teyzelerimiz öldü, amcalarımız öldü. Taziyelere gidemedik sadece telefonla taziyelerimizi ilettik. İçi bizi yaktı dışını da Allah bilir” dedi.
Türkiye’de 2020 yılı, korona virüs (Covid19) salgını ve doğal afetler gibi olayların yaşanması nedeniyle vatandaşların hafızasında felaketlerle geçen bir yıl olarak kaldı. Bingöllü vatandaşlar, bitmek üzere olan 2020 ile ilgili değerlendirmelerde bulunup, yeni yıldan umutlu olduklarını aktardı.
Çığ, depremler ve pandemiyle 2020 yılının geçtiğini aktaran Bingöllü esnaf Mehmet Uzunboy, “2020 yılında askerlerimiz çığ altında kaldı, bayağı üzüldük. Ondan sonra Elazığ’da yaşanan deprem. Sonra virüs çıktı ve çok da sıkıntılı geçti. Sonrasında yine depremler İzmir var, Elazığ tekrar sallandı. Bayağı üzüntülü bir yıl oldu bizim için. İnşallah önümüzdeki yıl kazasız, belasız tekrar eskisi gibi ülkemiz ve insanlarımız feraha kavuşur diye düşünüyorum” dedi.
2021 yılında mutlu günleri beklediklerini söyleyen Cevdet Vargın ise, “2020 yılı çok sıkıntılı geçti. Çığ, deprem, sel felaketiyle ve özellikle pandemi dönemi çok ağır geçti. Ağır ekonomik sıkıntılar da yaşadık. İnşallah 2021’de bunların hepsini geride bırakarak daha sağlıklı, mutlu günleri bekliyoruz. Ümidimizi yitirmedik” diye konuştu.
Pandemi nedeniyle acı kayıplar verdiklerini söyleyen Şevket Uzunboy da, "2020 yılı çok boğucu geçti. Esnaf için vatandaş için. Analarımız öldü, teyzelerimiz öldü, amcalarımız öldü. Taziyelere gidemedik sadece telefonla taziyelerimizi ilettik. İçi bizi yaktı dışını da Allah bilir. İnşallah 2021 yılı güzel bir kapı olacak. Allah bizlere hayırlı bir kapı açar. Bütün üzüntülerimizi inşallah geride bırakacağız. Umudumuz budur, umut Allah’tır. İlaçları da bekliyoruz. Büyüklerimizden ricamız biran önce getirsinler. Devlet vatandaş için var vatandaş da devlet için var” ifadelerini kullandı.

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